Krzysztof Piątek się doczekał! Polski napastnik w nowym sezonie zagra w AC Milan w koszulce z numerem 9.

We wtorek piłkarze Milanu spotkali się po raz pierwszy po powrocie z urlopu. W Mediolanie pojawił się również Piątek. Wieczorem polski napastnik pochwalił się na Intagramie swoją nową koszulką - w końcu zagra z numerem dziewięć.

Piątek był przymierzany do "dziewiątki" już zimą, gdy Milan za 35 milionów euro kupił go z Genoi. Ostatecznie Polak dostał jednak koszulkę z numerem 19, w której strzelił wiosną 11 goli.



"Dziewiątka" jest zdecydowanie bardziej prestiżowa - grał z nią m.in. Filippo Inzaghi, który zdobył dla Milanu 275 bramek. Po tym, jak Włoch w 2012 r. zakończył karierę, żaden z jego następców z numerem 9 nawet nie zbliżył się do dokonań "Pippo" - w koszulce z tym numerem grali m.in. Alexandre Pato, Mattia Destro czy Gonzalo Higuain. Wiosną trykotu z "dziewiątką" nie zakładał żaden piłkarz Milanu.



Milan, który w przyszłym sezonie nie zagra w europejskich pucharach, do rozgrywek Serie A będzie przygotowywać się m.in. w Stanach Zjednoczonych. Jednym z zaplanowanych sparingów będzie mecz z Bayernem Monachium - to szansa na starcie Piątek - Robert Lewandowski.



