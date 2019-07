Krzysztof Piątek wyjawił, na kim wzorował się, gdy był bardzo młodym zawodnikiem. Okazuje się, że polski napastnik najwięcej czerpał z gry Cristiano Ronaldo i Thierry'ego Henry'ego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. AC Milan przegrał z Bayernem 0-1. Cały mecz Piątka. Wideo © 2019 Associated Press

Ostatni sezon był dla Piątka niczym spełnienie marzeń. Polski napastnik w wielkim stylu podbił Serie A, najpierw seryjnie strzelając bramki dla Genoi CFC, a później podtrzymując świetną skuteczność w AC Milan. Do tego zadebiutował w reprezentacji Polski, dla której szybko zaczął zdobywać ważne bramki.

Reklama

- Po to się urodziłem, by strzelać bramki. Zawsze oczekuję ich od siebie - ocenił Piątek w rozmowie z telewizją "ESPN".



Napastnik Milanu został też zapytany, którzy piłkarze wywarli największy wpływ na jego karierę. Nie wymienił jednak żadnej z legend "Rossonerich", choć pewnie dobrze pamięta, w jaki sposób bramki zdobywali tacy piłkarze, jak Andrij Szewczenko, czy Filippo Inzaghi.

- Gdy byłem młody podpatrywałem wielu napastników. Jednym z nich był Cristiano Ronaldo, drugim Thierry Henry, jeszcze gdy występował w Arsenalu. Zawsze patrzyłem na występy najlepszych pod kątem poprawienia własnej gry - przyznał Piątek.

- Nie myślę o celach na przyszły sezon. Skupiam się na treningu, który ma przynieść świetny sezon, oby zakończony awansem do Ligi Mistrzów - dopowiedział "Il Pistolero".

Piątek nie ukrywa, że to właśnie awans do Champions League jest jego kolejnym celem do spełnienia. Niedawno zapowiedział nawet, że w przypadku awansu... przefarbuje włosy na blond.



Zdjęcie Krzysztof Piątek / MIGUEL MEDINA / AFP

WG