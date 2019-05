Trzy kolejki przed końcem sezonu włoskiej Serie A cztery drużyny mają duże szanse w walce o lokaty 3-4, dające awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Najtrudniejsze zadanie czeka piłkarzy Romy, którzy w niedzielę podejmą Juventus Turyn. Nasz snajper Krzysztof Piątek ma nadzieję, że skończą się jego problemy ze strzelaniem goli. Jego Milan podejmuje Fiorentinę.

Zdjęcie Krzysztof Piątek /PAP/EPA

Juventus Wojciecha Szczęsnego ósmy z rzędu tytuł zapewnił sobie już wcześniej. Pewne wicemistrzostwa jest już także Napoli Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego, które tego samego dnia na wyjeździe zagra ze SPAL.

Za tą dwójką w tabeli jest bardzo ciasno. Na kolejnych pozycjach sklasyfikowane są: Inter Mediolan - 63 pkt, Atalanta Bergamo - 62 pkt oraz AC Milan i AS Roma - po 59. Większość tych klubów to znane marki, ale Atalanta jeszcze nigdy nie zdołała awansować do Champions League. Jej mecz z Genoą w sobotę zainauguruje 36. kolejkę.

Tego samego dnia do wyjazdowego spotkania z Fiorentiną przystąpi AC Milan, którego piłkarzem jest Krzysztof Piątek. W poniedziałek podopieczni trenera Gennaro Gattuso pokonali u siebie Bolognę 2-1, ale ich forma wciąż pozostawia wiele do życzenia. "Rossoneri" z ostatnich ośmiu ligowych meczów wygrali tylko dwa.

W ich szeregach nie wyróżnia się także polski napastnik. Piątek, który ma na koncie 21 bramek, czeka na gola od 6 kwietnia. W klasyfikacji strzelców Serie A zajmuje ex aequo trzecie miejsce (razem z Cristiano Ronaldo). Liderem jest doświadczony Fabio Quagliarella z Sampdorii Genua - 25 trafień.

"Zwycięstwo nad Bologną nie przyszło łatwo, ale było bardzo ważne. Wszyscy ciężko pracujemy i bardzo chcemy awansować do Ligi Mistrzów. Każdy z nadchodzących meczów jest dla nas jak finał. Jeśli nie wygramy z Fiorentiną, wszystko bardzo się skomplikuje" - powiedział obrońca Milanu Mateo Musacchio.

Trzy remisy z rzędu ma natomiast na koncie Inter. Drugi zespół ze stadionu San Siro w poniedziałek będzie miał doskonałą okazję do przełamania się. Wówczas podejmie zamykające tabelę i zdegradowane już Chievo Werona.

Z najwyższą klasą rozgrywkową na pewno żegna się już także Frosinone. Obecnie w strefie spadkowej jest także Empoli, które do 17. Udinese traci dwa punkty.



