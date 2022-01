Serie A: Krzysztof Piątek pogrąży swój były klub? [transmisja]

Serie A

Mecz Fiorentina - Genoa to wyjątkowe spotkanie dla Krzysztofa Piątka. Polak zmierzy się z drużyną, w której zdobył uznanie na włoskich boiskach. Piątek dla Genoi w 21 meczach zdobył osiemnaście bramek, czym zapracował sobie na transfer do Milanu. Czy mecz Fiorentina - Genoa będzie dla Piątka udanym powrotem do Serie A? Gdzie oglądać mecz Fiorentina - Genoa? Transmisja tv Fiorentina - Genoa w Eleven Sports 2.

Zdjęcie Mecz Fiorentina - Genoa to dla Piątka powrót na boiska Serie A. / East News