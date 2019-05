Krzysztof Piątek był objawieniem minionego sezonu nie tylko we Włoszech, ale o jego formie rozpisywano się w całej Europie. Polski snajper imponował strzeleckimi popisami po transferze z Cracovii do Genoi, a w drugiej części sezonu zdobywał już bramki dla AC Milan. Reprezentant Polski przyznał, że nawet nie marzył o tak wspaniałym sezonie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Juve - Milan. Rewolwery odpaliły po raz 21! Piątek pokonał Szczęsnego (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Serie A - sprawdź szczegóły i tabelę na koniec sezonu



Reklama

- I tak mój pierwszy sezon w Serie A dobiega końca. Przed przyjazdem do Włoch nie wyobrażałem sobie, że zdobędę łącznie 30 bramek dla dwóch drużyn, w których miałem przyjemność grać - przyznał Piątek na Instagramie.

Polak strzelił 19 goli dla Genoi, czym zapracował na transfer do Milanu. Dawny włoski gigant marzy o nawiązaniu do swoich wielkich sukcesów i dlatego jego szefowie zdecydowali się wyłożyć 35 mln euro na transfer Piątka.



Milan do ostatniej kolejki Serie A walczył o miejsce dające prawo gry w Lidze Mistrzów, ale ostatecznie zajął piąte miejsce i czeka go gra w Lidze Europy. Nie obniża to jednak wysokiej oceny Piątka, który świetnie się przyjął w nowym otoczeniu i mimo braku odpowiedniego wsparcia kolegów, strzelił dla Milanu 11 goli.

Piątek strzelił 22 gole we włoskiej ekstraklasie i w klasyfikacji najlepszych snajperów Serie A ustąpił jedynie Fabio Quagliarelli (Sampdoria; 26 goli) oraz Duvánowi Zapacie (Atalanta; 23 gole). Mniej zaliczył m.in. gwiazdor Juventusu - Cristiano Ronaldo (21). Kolejnych osiem goli dołożył w Pucharze Włoch, dzięki czemu został najlepszym strzelcem tych rozgrywek.

- W moich najpiękniejszych snach nie sądziłem, że będę najlepszym strzelcem Pucharu Włoch, trzecim w klasyfikacji ligi. Dziękuję wszystkim za wielkie wsparcie i emocje, które wspólnie przeżyliśmy. Teraz nadszedł czas na krótki odpoczynek, by potem dać z siebie maksimum w drużynie narodowej. Mam nadzieję, że kolejny sezon będzie jeszcze lepszy! - dodał Piątek.

Polski snajper nie kończy jeszcze sezonu. Znalazł się w kadrze, jaką selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek powołał na mecze eliminacji mistrzostw Europy z Macedonią Północną (7 czerwca) i Izraelem (10 czerwca). Wciąż ma więc okazję, aby powiększyć strzelecki łup i zakończyć sezon w jeszcze lepszym nastroju.

Eliminacje ME - sprawdź sytuację w "polskiej" grupie

MZ