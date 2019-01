Krzysztof Piątek podpisał 4,5-letni kontrakt z AC Milan - informują włoskie media. Polski napastnik został następcą takich zawodników, jak Marco van Basten czy Filippo Inzaghi i w słynnym klubie zagra z numerem 9. Jest też najdrożej sprzedanym polskim piłkarzem w historii. Oficjalna prezentacja ma nastąpić w czwartek o godz. 13.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Genoa CFC - AC Milan 0-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Umowa Piątka będzie obowiązywała do 30 czerwca 2023 roku. Genoa w ramach transferu dostanie 35 mln euro plus kilka milionów w ewentualnych bonusach, co sprawia, że były zawodnik Cracovii pobił rekord Arkadiusza Milika i został najdrożej sprzedanym polskim piłkarzem w historii! Wcześniej rekord należał do piłkarza Napoli, który w 2016 roku został kupiony z Ajaksu Amsterdam za 32 mln euro.

Reklama

Piątek odważnie przyjął koszulkę z numerem 9., który dumnie nosiły kiedyś największe gwiazdy Milanu, jak Marco van Basten, George Weah czy Filippo Inzaghi. Po słynnym "Pippo" żaden z piłkarzy Milanu grający z tym numerem nie potrafił sprostać oczekiwaniom kibiców, choć wśród śmiałków nie brakowało uznanych nazwisk, jak choćby Alexandre Pato, Fernando Torres, czy ostatnio Gonzalo Higuain.



23-letni Piątek w niesamowity sposób zapisał się w historii Genoi CFC. Polski napastnik strzelał przynajmniej jednego gola w każdym z pierwszych dziewięciu oficjalnych spotkań w nowym klubie. Ostatecznie jego bilans w klubie z Genui zatrzymał się na 21 występach i 19 zdobytych bramkach.

Zdjęcie Krzysztof Piątek podczas meczu reprezentacji z Robertem Lewandowskim / Rafał Oleksiewicz / Newspix

W klasyfikacji strzelców Serie A Piątek zajmuje czwarte miejsce, o jedno trafienie ustępując Cristiano Ronaldo, Fabio Quagliarelli oraz Duvanowi Zapacie (wszyscy po 14 goli).



We wrześniu zeszłego roku snajper zadebiutował w reprezentacji Polski w towarzyskim meczu z Irlandią. W kolejnym spotkaniu Ligi Narodów z Portugalią zdobył debiutancką bramkę w biało-czerwonych barwach.



Piątek, prócz Genoi, w swoim piłkarskim CV ma jeszcze Cracovię i Zagłębie Lubin, do którego trafił jako 18-latek. Jest wychowankiem Lechii Dzierżoniów.

Debiut Polaka w Milanie może nastąpić już w sobotę, kiedy "Rossonerri" podejmą Napoli z Milikiem i Zielińskim.



Serie A: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy