W związku z przybyciem do AC Milan Zlatana Irahimovicia pojawiło się mnóstwo spekulacji na temat przyszłości Krzysztofa Piątka. Włoskie media podają, że zainteresowanych Polakiem jest kilka klubów m.in. AS Roma. 24-letni snajper jednak nie chce przenosić się do stolicy Włoch.

Nowy-stary napastnik AC Milan Zlatan Ibrahimović został entuzjastycznie przywitany przez kibiców "Rossonerich". Na San Siro "Ibra" traktowany jest jak gwiazda i trudno sobie wyobrazić, żeby siedział na ławce rezerwowych. To z kolei oznacza, że kłopoty będzie miał Krzysztof Piątek.



Według włoskich mediów, Polak znalazł się na celowniku Genoi, Bolonii, Fiorentiny i Romy. Ten ostatni kierunek został szybko odrzucony przez samego zainteresowanego.



"La Gazzetta dello Sport" informuje, że włodarze Milanu i Romy rozważali wymianę między klubami. Do Rzymu miałby trafić właśnie Piątek, a w odwrotnym kierunku Diego Perotti. Największy dziennik sportowy Italii podaje, że negocjacje nawet nie zdążyły wystartować. Powód? Na taką wymianę nie zgadza się Piątek.



W tym sezonie Milan spisuje się słabo w Serie A. Po 17 kolejkach zajmuje dopiero 11. miejsce z dorobkiem 21 punktów. Piątek strzelił zaledwie cztery gole, w tym tylko jednego z gry. Z tego też powodu Polak popadł w niełaskę kibiców, którzy zaczęli domagać się, żeby opuścił San Siro.



Lekiem na problemy Milanu ma być Ibrahimović. Słynny Szwed w przeszłości już bronił barw "Rossonerich" i jego strzeleckie popisy doskonale pamiętają w Mediolanie. Teraz "Ibra" związał się z Milanem półroczną umową z opcją przedłużenia o kolejny rok. Ibrahimović ma zarabiać 3,5 miliona euro plus ewentualne bonusy.

