Krzysztof Piątek ma ostatnio spory kryzys. Piłkarz, który w poprzednim sezonie był bohaterem kibiców Milanu, już w najbliższym okienku może opuścić klub na zasadzie wypożyczenia - informuje włoska prasa.

Takie rozwiązanie prognozuje "La Gazzetta dello Sport". Jeśli Piątek nie zacznie strzelać w najbliższych pięciu meczach aż do świąt, w styczniowym okienku może pożegnać się z San Siro.



Włoska gazeta spekuluje, że już w zimie "Rossoneri" mogą pozyskać Zlatana Ibrahimovicia. Jeśli tak się stanie, Krzysztof Piątek prawdopodobnie zostanie wypożyczony.

Polaka chętnie widziałaby u siebie Genoa. Piątek występował tam przez pół roku, od lipca 2018 roku do 23 stycznia 2019 roku. Rozegrał 21 meczów, w których zdobył 19 bramek, co pozwoliło mu na transfer do lepszego klubu.

W obecnym sezonie Piątek, jak i cały Milan, prezentuje się słabo. W 12 spotkaniach polski napastnik zdobył tylko trzy bramki (w tym dwie z karnych), ale i tak jest najskuteczniejszym piłkarzem swojego klubu. Jego drużyna zdobyła jedynie 11 bramek i jest dopiero na 14. miejscu w tabeli Serie A.

Nikogo w Milanie taka pozycja nie satysfakcjonuje, dlatego klub już w zimie planuje wzmocnienia. Jedną z ofiar nowego rozdania może zostać Krzysztof Piątek.

