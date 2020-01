Jak donosi włoska prasa, Tottenham złożył Milanowi ofertę, dotyczącą wypożyczenia Krzysztofa Piątka. Działacze "Rossonerich" odrzucili ją, nie biorąc pod uwagę transferu czasowego, choć są gotowi sprzedać Polaka.

O oficjalnej ofercie ze strony "Kogutów" donosi dziennik "Corriere dello Sport". Zdaniem włoskich dziennikarzy, Paolo Mladini i Zvonimir Boban - odpowiedzialni za pion sportowy Milanu - popatrzyli nieprzychylnym okiem na propozycję londyńczyków. Nie chcą bowiem wypożyczać Piątka. W grę wchodziłby tylko transfer definitywny i to za odpowiednią kwotę, wynoszącą około 30 milionów euro.

Tottenham szuka zastępcy kontuzjowanego Harry’ego Kane’a, który naderwał ścięgno w lewym udzie. Anglika czeka teraz dłuższa przerwa - na boisko ma wrócić dopiero w kwietniu. To właśnie Piątek mógłby zastąpić 26-latka. Wypożyczenie byłoby opcją korzystną dla "Kogutów". Po okresie rehabilitacji Kane niewątpliwie powróci do pierwszego składu, co zepchnęłoby Piątka na dalszy plan.

Obecnie w Milanie Polak ma innego słynnego konkurenta w walce o podstawową "jedenastkę" - Zlatana Ibrahimovicia. W ostatnim meczu ligowym z Cagliari Szwed stworzył duet atakujących razem z Rafaelem Leao. Obaj zdołali trafić do siatki, zapewniając drużynie zwycięstwo 2-0, a Piątek obserwował ich poczynania z ławki rezerwowych.

Niewykluczone więc, że były snajper Cracovii będzie dążył do zmiany barw klubowych. Brytyjska prasa donosi, że zainteresowanie usługami Polaka wyraża nie tylko Tottenham, ale i Aston Villa.

W obecnych rozgrywkach Serie A Piątek tylko czterokrotnie trafiał do siatki rywala, w tym tylko raz z gry. Pozostałe bramki zdobył z rzutów karnych. W związku z tym spadła na niego fala krytyki, a fani zaczęli domagać się, żeby klub go sprzedał. Czy dojdzie do tego już w zimowym okienku transferowym?



TB

