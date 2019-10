Krzysztof Piątek miał walczyć o przełamanie pod wodzą nowego trenera, ale według "La Gazzetta dello Sport" Stefano Pioli nie widzi dla niego miejsca w wyjściowym składzie. Spotkanie z US Lecce polski napastnik ma zacząć na ławce rezerwowych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Pierwsze słowa nowego trenera Milanu: Piłkarze mają dużo jakości. Wideo © 2019 Associated Press

AC Milan pogrążony jest w kryzysie już od kilku dobrych lat, ale nawet najwięksi sceptycy nie spodziewali się tak słabego startu obecnego sezonu. Zaledwie po siedmiu meczach pracę stracił trener Marco Giampaolo, ale nie ma w tym nic dziwnego, bo przegrał aż cztery z nich.

Reklama

Jak informowała wcześniej "La Gazzetta dello Sport" jednym z najważniejszych zadań nowego trenera Stefano Pioliego jest odblokowanie Krzysztofa Piątka, najlepszego strzelca Milanu z poprzedniego sezonu.

Według najnowszych informacji największego włoskiego dziennika sportowego, zwykle bardzo dobrze zorientowanego w temacie Milanu, Piątek podczas pierwszych treningów nie zaskarbił sobie wielkiego zaufania trenera i mecz z US Lecce ma rozpocząć na ławce rezerwowych. Na szpicy ma zagrać Leao, zbierający najbardziej pozytywne recenzje na początku sezonu, a po jego bokach ustawieni będą Ante Rebić oraz Suso.

Wydaje się to o tyle zaskakujące, że jeszcze niedawno Pioli potwierdził, że to Piątek zostanie etatowym wykonawcą rzutów karnych. Polak w tym sezonie skutecznie wykorzystał już dwie jedenastki, ale były to jego jedyne trafienia w lidze.

Niedzielne spotkanie Milanu z US Lecce rozpocznie się w niedzielę o godzinie 20.45. "Rossonerri" znajdują się dopiero na 13. miejscu w tabeli, ale Lecce zanotowało jeszcze gorszy start i po siedmiu kolejkach znajduje się w strefie spadkowej.

Serie A: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Zdjęcie Krzysztof Piątek / MARCO BERTORELLO / AFP

WG