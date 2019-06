Serie A. Koulibaly odejdzie z Napoli za 95 milionów euro?

Manchester City jest gotowy wydać nawet 95 mln euro, żeby ściągnąć do siebie senegalskiego obrońcę Napoli Kalidou Koulibaly’ego. Za te pieniądze mogliby przyjść dwaj inni zawodnicy, James Rodriguez i Manolas – twierdzi „La Gazzetta dello Sport”.

Okres transferowy w klubie dwóch Polaków, Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika, zapowiada się bardzo gorąco. Jedna transakcja może być jednak rekordowa. Coraz głośniej mówi się o tym, że mistrzowie Anglii z Manchesteru City byliby w stanie wyłożyć na stół ogromną kwotę, 95 mln euro, aby sprowadzić Koulibaly’ego, jednego z najlepszych obecnie obrońców na świecie.

Gdyby potwierdziły się te informacje, byłby to transferowy rekord za obrońcę. Dotychczas najwięcej kosztował bowiem Holender Virgil van Dijk, najlepszy zawodnik ostatniego sezonu Premier League, za którego Liverpool zapłacił 84 mln euro.

Najwięcej, jak piszą włoscy dziennikarze, zależy teraz od właściciela Napoli, Aurelia De Laurentiisa - czy zdecyduje się on na pozbycie się Senegalczyka, aby dzięki pieniądzom z jego sprzedaży kupić greckiego obrońcę Kostasa Manolasa z Romy i przede wszystkim rozgrywającego Jamesa Rodrigueza, który wrócił z Bayernu do Realu, ale trener Zinedine Zidane dalej nie widzi go w składzie.

