Serie A. Komu scudetto AD 2022? Trwa decydująca kolejka

Oprac.: Łukasz Żurek Serie A

W 38. kolejce Serie A, decydującej o losach mistrzowskiego tytułu, AC Milan gra na wyjeździe z US Sassuolo, a Inter Mediolan podejmuje Sampdorię Genua. "Rossonerim" do wywalczenia scudetto wystarczy remis. Dołącz do Interii i śledź przebieg rywalizacji na żywo!

Zdjęcie Rafael Leao / AFP