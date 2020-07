Aż cztery spotkania kary i 10 tysięcy euro kosztowało zawodnika Lazio Patrica ugryzienie rywala w poprzednim meczu przeciwko Lecce. Poszkodowany Giulio Donati nie ma jednak żalu, a piłkarze wyjaśnili sytuacje między sobą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lecce - Lazio. Piłkarz gości ugryzł rywala (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports Serie A Serie A. Lecce sensacyjnie pokonało wicelidera Lazio