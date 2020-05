Firmy posiadające prawa do transmisji meczów piłkarskiej ekstraklasy we Włoszech nie zapłaciły jeszcze ostatniej raty za sezon 2019/20, który został wstrzymany z powodu pandemii koronawirusa - podała agencja Reutera, powołując się anonimowo na trzy źródła.

Rywalizacja w Serie A została zawieszona 9 marca, a liga i Włoska Federacja Piłkarska (FIGC) chcą, aby sezon został dokończony, oczywiście przy pustych trybunach.

Włoski rząd nie zdecydował jeszcze, czy wyda na to pozwolenie, chociaż w ubiegłym tygodniu zniósł zakaz indywidualnych treningów i drużyny mogły je rozpocząć. Natomiast od 18 maja powinny zostać wznowione treningi drużynowe.



Trzy źródła "znające sprawę", na które powołuje się Reuters, podały, że firmy posiadające prawa telewizyjne nie zapłaciły ostatniej raty za sezon 2019/20, wynoszącej ok. 220 milionów euro.



Według jednego ze źródeł kluby Serie A spodziewają się płatności do końca tego tygodnia.



Rata jest częścią rocznej opłaty w wysokości 1,3 miliarda euro, którą właściciele praw zasilają budżety klubów Serie A, aby transmitować mecze na podstawie trzyletniej umowy, wygasającej w przyszłym sezonie.



Wcześniej źródła informowały, że posiadacze praw telewizyjnych przedstawili Serie A osobne propozycje odroczenia lub zmniejszenia kwoty płatności należnych klubom, w związku z zawieszeniem meczów, jednak takie propozycje zostały odrzucone przez kluby.



Oczekuje się, że w środę odbędzie się nadzwyczajne spotkanie przedstawicieli klubów włoskiej ekstraklasy.

