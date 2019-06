Juventus nadal nie ogłosił, kto będzie trenerem drużyny w najbliższym sezonie, ale nie ustają spekulacje na temat możliwych ruchów transferowych "Starej Damy". Latem do Turynu może trafić Kieran Trippier z Tottenhamu Hotspur.

Trippier rozegrał 90 minut w sobotnim, przegranym przez Tottenham 0-2 finale Ligi Mistrzów. W ostatnim sezonie rozegrał 27 spotkań w Premier League, zdobył w nich jedną bramkę. Od kilku tygodni jego przyszłość w klubie z północnego Londynu jest jednak poddawana w wątpliwość przez brytyjskie i włoskie media.

28-letni prawy obrońca był dotąd łączony przede wszystkim z przenosinami do Napoli. Według włoskiego Sky Sports, do wyścigu o piłkarza z wicemistrzami Włoch rusza również Juventus. Szefowie turyńskiego klubu mają w nim upatrywać następcy Joao Cancelo. Portugalczykiem interesuje się bowiem Manchester City, który ma być skłonny zapłacić za piłkarza Juventusu 60 milionów euro.





Przyszłość Trippiera ma się rozstrzygnąć w ciągu najbliższych tygodni. 16-krotny reprezentant Anglii nie ukrywa, że jego ostatni sezon w Tottenhamie "nie był najlepszy". - Chciałbym zostać w Anglii - podkreśla jednak obrońca. Oferta z mistrza Włoch może go jednak skłonić do zmiany zdania.



Portal transfermarkt.de wycenia Trippiera na 35 milionów euro. Jego umowa z Tottenhamem jest ważna do czerwca 2022 roku.



Zdjęcie Kieran Trippier wystąpił w ostatnim finale Ligi Mistrzów, ale nie zdołał uchronić Tottenhamu przed porażką z Liverpoolem / PAP/EPA/TOLGA BOZOGLU / PAP/EPA

