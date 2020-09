Kibice wreszcie powrócą na stadiony we Włoszech. Po otwarciu trybun przez kilka regionów, także rząd włoski zdecydował się na podobny krok.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bartosz Bereszyński pokazał się po kwarantannie. Jego partnerka nie jest zadowolona. Wideo INTERIA.TV

Początkowo decyzję o otwarciu trybun podjęły władze regionów: Emilia-Romania, Wenecja Euganejska i Lombardia, która wiosną najbardziej ucierpiała od ataku COVID-19. Wywarło to presję na rządzie i zdecydowano się na takie same działania w skali całego kraju.



Na stadion będzie mogło wejść tysiąc kibiców. Władze zalecają zachowanie dystansu pomiędzy kibicami oraz noszenie maseczek. We Włoszech już wcześniej pozwolono już na organizację imprez plenerowych do tysiąca osób.



Według doniesień "Sky Sport Italia" 7 października rząd wyda nowe orzeczenie na bazie aktualnej sytuacji epidemicznej na Półwyspie Apenińskim. Serie A była pierwszą ligą, która została sparaliżowana przez epidemię koronawirusa.



Do tej pory we Włoszech potwierdzono ponad 296 tysięcy przypadków zakażeń, a wirus zabił ponad 35 tysięcy osób.



Zobacz więcej doniesień o Serie A



PA