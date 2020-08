Transfer Karola Linettego do Torino jest już na ostatniej prostej. Jak podają włoskie media, Polak przeszedł testy medyczne i dziś również miało odbyć się podpisanie kontraktu z pomocnikiem.

Włoskie media twierdzą, że Karol Linetty przejdzie do Torino za ok. 7,5 miliona euro. Oferta transferowa zawiera również bonusy, dzięki którym łączna kwota może wzrosnąć do 9 milionów euro.



Reprezentant Polski przyjechał dziś do Turynu na testy medyczne i według włoskiego dziennikarza Matteo Pedrosiego Linetty podpisał już kontrakt z klubem.



Były zawodnik Lecha Poznań będzie pracował pod okiem trenera, który prowadził już go wcześniej w Sampdorii. To właśnie Marco Giampaolo miał być największym zwolennikiem transferu Polaka.



Szkoleniowiec widzi w nim centralną postać w pomocy "Granaty" i chciał mieć pewność, że dołączy on do klubu, zanim rozpocznie budowanie formacji. Media na Półwyspie Apenińskim pochwaliły ruch Torino i określiły Linettgo pomocnikiem kompletnym.





