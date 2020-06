Jak donosi "Tuttosport", Karol Linetty nie porozumiał się jeszcze w kwestii nowego kontraktu z Sampdorią. Niewykluczone, że Polak może również rozważyć transfer. Mają go bowiem obserwować dwie włoskie drużyny.

Karol Linetty jest piłkarzem Sampdorii od lipca 2016 roku. Polski pomocnik w ostatnim czasie sprawował się bardzo dobrze, dzięki czemu zaczynał spotkania także jako kapitan ekipy z Ligurii.

Według dziennikarzy "Tuttosport" włodarze klubu są skłonni zaoferować Polakowi nową umowę, jednak póki co obie strony nie doszły do porozumienia. Linetty miał poprosić o podwyżkę do miliona euro za sezon.

Byłym zawodnikiem Lecha Poznań interesują się także Torino i Fiorentina. Już wcześniej dziennik "La Nazione" informował, że klub z Florencji obserwuje nie tylko Linettego, ale również Krzysztofa Piątka.

"Tuttosport" twierdzi, że dobra postawa pomocnika została doceniona przez kibiców "Dorii", którzy w komentarzach pod zdjęciem z Linettym opublikowanym za pomocą mediów społecznościowych nalegały, aby zarząd przedłużył umowę z Polakiem.

