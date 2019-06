Kolejny Polak w AC Milan? Włoscy dziennikarze zapowiadają, że jeśli trenerem klubu Krzysztofa Piątka zostanie Marco Giampaolo, będzie chciał sprowadzić do Mediolanu Karola Linetty'ego.

Po rozstaniu z Gennaro Gattuso Milan wciąż nie ogłosił, kto będzie jego następcą. Na giełdzie pojawia się kilka nazwisk, a jednym z faworytów jest Giampaolo. 51-letni Włoch od 2016 r. prowadzi Sampdorię, gdzie zapracował na uznanie w Serie A.

Jeśli Milan zdecyduje się go zatrudnić, w Mediolanie może pojawić się kolejny polski piłkarz. Giampaolo dobrze zna reprezentantów Polski z pracy w klubie z Genui. Oprócz Linetty'ego, w jego zespole są Bartosz Bereszyński, wcześniej miał pod opieką również wypożyczonego ostatnio do Fortuny Duesseldorf Dawida Kownackiego.



Matteo Pedrosi, dziennikarz "Corierre dello Sport", zapowiada, że Włoch chciałby zabrać ze sobą do Milanu Linetty'ego. 24-letni pomocnik w poprzednim sezonie rozegrał w Sampdorii 32 mecze w Serie A, strzelając w nich trzy gole i notując trzy asysty. Z włoskim klubem wiąże go jeszcze dwuletni kontrakt, więc Milan musiałby za niego zapłacić. Portal transfermarkt.de wycenia Polaka na 15 milionów euro.



Oprócz Linetty'ego, Milan ma sondować możliwość zatrudnienia dwóch innych piłkarzy Sampdorii - Belga Dennisa Praeta i Duńczyka Joachima Andersena. Będzie ich jednak trudniej sprowadzić na San Siro, bo obu zawodników obserwuje też londyński Arsenal.





Linetty przebywa obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Polski, która przygotowuje się do meczów eliminacji mistrzostw Europy z Macedonią Północną i Izraelem. Dotąd rozegrał 23 mecze w kadrze, ale odkąd jej opiekunem jest Jerzy Brzęczek, wystąpił w narodowych barwach tylko raz. Wraz z pomocnikiem Sampdorii z "Biało-Czerwonymi" trenuje Piątek. Napastnik, który jest rówieśnikiem Linetty'ego, trafił do Milanu zimą, ale wystarczyło mu niespełna pół roku, by zostać najlepszym strzelcem zespołu.



Milan zakończył ostatnie rozgrywki Serie A na piątym miejscu, w przyszłym sezonie zagra w Lidze Europy. Sampdoria finiszowała na dziewiątej pozycji.



DG