Sampdoria znalazła nić porozumienia z Torino i wszystko wskazuje na to, że Karol Linetty zmieni klub. Reprezentant Polski od przyszłego sezonu ma występować w barwach "Granaty".

Jak poinformował znany włoski dziennikarz "Sky" Gianluca Di Marzio, Karol Linetty przeniesie się do Torino. Klub z Turynu ma zapłacić za polskiego pomocnika siedem i pół miliona euro. Umowa transferowa zakłada również przyszłe bonusy i ostateczna wartość będzie wynosiła ok. dziewięciu milionów.



Inny włoski dziennikarz Matteo Pedrosi dodaje, że testy medyczne piłkarza zostały zaplanowane na jutro, a do finalizacji transferu brakuje już zaledwie podpisu Linettego.



Wcześniej pojawiły się doniesienia we włoskich mediach, które mówiły o konflikcie pomiędzy właścicielami Sampdorii i Torino - Massimo Ferrero a Urbano Cairo. Ostatecznie wszystko wskazuje na to, że udało znaleźć się porozumienie.





Linetty w poprzednim sezonie rozegrał 28 spotkań, podczas których zdobył cztery bramki i zaliczył trzy asysty.



