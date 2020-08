Serie A. Karol Linetty doceniony. "Pomocnik kompletny"

Karol Linetty przenosi się do Torino, a włoskie media bardzo pozytywnie oceniają ruch ekipy ze stolicy Piemontu. Polski napastnik znalazł się na pierwszej stronie "Tuttosport".W bardzo pozytywny sposób transfer pomocnika skomentowali również dziennikarze "La Gazzetty dello Sport".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sampdoria - AC Milan 1-4 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Karol Linetty ma za sobą bardzo udany sezon. Polski pomocnik był jednym z wyróżniających się zawodników w bardzo przeciętnie spisującej się Sampdorii. Były gracz Lecha Poznań przez kilka spotkań pełnił nawet funkcję kapitana.

Reklama

W 28 spotkaniach udało mu się zdobyć cztery bramki i zaliczyć trzy asysty - najwięcej odkąd trafił do Serie A: - To pomocnik kompletny. Świetnie porusza się po boisku i nie ma problemów z celnymi dośrodkowaniami w pole karne - napisali w dzisiejszym wydaniu dziennikarze najbardziej poczytnego sportowego dziennika we Włoszech "La Gazzetty dello Sport".



Torino ma zapłacić za Polaka ok. 7 milionów euro i kolejne dwa zawarte w bonusach. Ubiegła kampania nie była zbyt udana dla zespołu "granaty". Wcześniej ekipa z Piemontu regularnie znajdowała się w środkowej części tabeli.



Turyński "Tuttosport" umieściła Polaka na pierwszej stronie, poświęcając mu więcej miejsca niż wczorajszemu meczowi Ligi Mistrzów. Gazeta pochwaliła również uniwersalność pomocnika, wskazując, że odnajduje się w formacji defensywnej jak i w roli mezzali.



Mezzala to włoskie określenie taktyczne, opisujące zawodnika grającego najczęściej w bocznej strefie boiska, jednak nie będącego skrzydłowym. Częściej ma on zadania ofensywne i w spotkaniu wykonuje wiele zadań.





- Linetty gwarantuje solidność, jest bardo dobry fizycznie i posiada zmysł taktyczny - cechy wymagane od pomocnika. Giampaolo poprosi go, aby występował w roli mezzali - dodali dziennikarze "La Gazzetty".