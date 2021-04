Kamil Glik zdobył swoje debiutanckie trafienie dla Benevento! Polski defensor trafił do siatki w meczu z Parmą i jest to również jego pierwszy gol w Serie A od 2015 roku.

Kamil Glik dołączył do ekipy z Benewentu na początku tego sezonu. Nadzieje związane z transferem polskiego defensora były bardzo duże i początkowo reprezentant Polski sprawował się poprawnie, lecz ostatnio jego forma nieco spadła.



Włoskie media coraz gorzej oceniały występy Glika, a w starciu przeciwko Crotone pechowo trafił on nawet do własnej bramki. Wówczas o wiele słabiej wyglądało także całe Benevento.



"Stregoni" przed przerwą reprezentacją niespodziewanie wygrali jednak z Juventusem i również pierwsi wyszli na prowadzenie w dzisiejszym starciu z Parmą, a gola zdobył Kamil Glik.

Dla polskiego defensora jest to pierwsza bramka w Serie A od 4 kwietnia 2015 roku. Glik trafił wtedy do siatki w meczu z Atalantą, grając dla Torino. Drużyna z Piemontu finalnie wygrała 2-1.



Benevento prowadziło z Parmą 1-0 po pierwszej połowie. Mecz jeszcze trwa.





