Od września 2020 roku Glik jest piłkarzem Benevento. Jego umowa z tym klubem obowiązuje jeszcze przez rok.



Bardzo możliwe, że Polak wcześniej opuści zespół. Benevento spadło bowiem do Serie B, a Glik na pewno chciałby występować na najwyższym poziomie rozgrywkowym i ma na to szansę.



Glik może przenieść się do Udinese

Portal ottopagine.it poinformował, że Glikiem interesuje się Udinese. Polski obrońca miałby dołączyć do drużyny w miejsce Kevina Bonfaziego, który był tylko wypożyczony do Udinese i nie zdecydowano się go wykupić.



Rozmowy Udinese z Glikiem są jednak na wstępnym etapie. Według informacji włoskiego portalu, polski obrońca ma wysokie oczekiwania finansowe, ale Udinese wierzy, że zawodnik zmniejszy żądania i uda się osiągnąć porozumienie.



