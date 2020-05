Już w przyszłym sezonie Kamil Glik i Karol Linetty mogą dzielić szatnię nie tylko podczas zgrupowań reprezentacji Polski, ale i w klubie. O ich zakontraktowanie zabiega bowiem włoskie Torino.

Glik występował już w barwach turyńskiej drużyny w latach 2011-16. Podczas tych pięciu lat zaskarbił sobie ogromną sympatię trybun, stając się bohaterem stadionowych pieśni, a także został kapitanem drużyny.

W 2016 roku przeniósł się do AS Monaco, które wykupiło go za 11 mln euro. Teraz - jak donosi portal Calciomercato.com - klub z Księstwa jest w stanie sprzedać reprezentanta Polski.

Pandemia koronawirusa doprowadziła do przedwczesnego zakończenia sezonu Ligue 1, co w znaczący sposób odbije się na finansach wszystkich drużyn.

Monaco musi szukać oszczędności. Na liście płac klubu znajduje się ok 60 zarejestrowanych piłkarzy. Niektórzy z nich już latem powrócą z wypożyczeń. Dopływ sporej gotówki miałby zapewnić właśnie transfer Glika do Torino.