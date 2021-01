- Myślę przeciwnie, ze względu na to, że szanujesz swojego przeciwnika, musisz traktować go poważnie - napisał za pośrednictwem mediów społecznościowych Kamil Glik. Polski defensor odniósł się w ten sposób do negatywnych komentarzy w jego kierunku. Niektórzy kibice Torino wytykali mu, że celebrował gola przeciwko swojej byłej drużynie.

Wczorajsze spotkanie pomiędzy Benevento a Torino było wyjątkowe dla Kamila Glika. Reprezentant Polski - grający obecnie w barwach ekipy z Benewentu - mierzył się ze swoją byłą drużyną, w której ma status niemal legendy. Glik był bowiem pierwszym zagranicznym kapitanem ekipy popularnych "Byków" od 1960 roku.



Już na samym początku starcia udało mu się trafić do bramki i w geście celebracji uniósł on ręce do góry. Ostatecznie gol nie został uznany z powodu zagrania ręką, a w internecie pojawiły się komentarze kibiców o braku szacunku.



Do całej sytuacji po zakończeniu spotkania odniósł się sam zainteresowany za pośrednictwem mediów społecznościowych:



- Myślę przeciwnie, ze względu na to, że szanujesz swojego przeciwnika, musisz traktować go poważnie! Natomiast brak szacunku byłby wtedy, gdybym traktował "il Toro" tylko na 50 procent. Zawsze Was szanowałem i walczyłem dla klubu. Nic ani nikt nie wymaże moich wszystkich wspomnień, które nadal mam w sobie - napisał Glik.



Oświadczenie polskiego zawodnika zdecydowanie rozładowało atmosferę, a post skomentował również jeden z najbardziej rozpoznawalnych kibiców Torino - raper Willie Peyote, który kiedyś nagrał piosnkę o Gliku.



- Brakuje Ciebie w Torino kapitanie - napisał Włoch.



Spotkanie zakończyło się remisem 2-2, a w barwach Torino na placu gry pojawił się inny polski zawodnik - Karol Linetty.

