Obrońca Benevento Calcio i reprezentacji Polski - Kamil Glik - stwierdził w rozmowie z "Radio Kiss Kiss", że Arkadiusz Milik mógłby się przydać jego drużynie. Napastnik aktualnie odstawiony jest przez SSC Napoli na boczny tor i zimą prawdopodobnie opuści klub.

Milik nie został przez drużynę z Neapolu zgłoszony do rozgrywek Serie A i Ligi Europy. Po zakończeniu sezonu wygasa jego kontrakt, co oznacza, że nadchodzące okienko jest ostatnią okazją, by klub mógł na nim zarobić. Szefostwo chętnie odda snajpera za kilkanaście milionów euro. W gronie zainteresowanych nim drużyn wymieniano dotąd m.in. Juventus Turyn i Atletico Madryt.

Wciąż niewykluczony jest jednak scenariusz, w którym 26-latek znajdzie się w o wiele słabszej drużynie. Taką mogłoby być Benevento, gdzie chętnie widziałby go Kamil Glik.



- Zostałby powitany z otwartymi ramionami - stwierdził defensor w rozmowie z "Radio Kiss Kiss" podkreślając, że napastnik przeżywa słabszy okres, a gra w jego zespole mogłaby mu pomóc odbudować formę. Podkreślił też, że taki ruch z pewnością wyszedłby na dobre także reprezentacji Polski, szykującej się do udziału w mistrzostwach Europy.



Benevento zajmuje aktualnie w tabeli Serie A jedenaste miejsce, mając w dorobku 15 punktów.



