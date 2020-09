Kalidou Koulibaly kuszony był przez kilka europejskich potęg, jednak ostatecznie najprawdopodobniej zostanie w Napoli. Dobrą dla fanów "Azzurrich" informację przekazał dyrektor sportowy klubu Cristiano Giuntoli.

Arkadiusz Milik nie jest jedynym zawodnikiem Napoli, który w czasie obecnego okienka transferowego miał być gwiazdą dużego transferu. Sporo zamieszania było także wokół opuszczenia klubu przez jednego z czołowych defensorów Serie A Kalidou Koulibaly'ego. Senegalczyk był łączony z Manchesterem City, który miał zaproponować za niego 60 milionów euro.



Oferta została jednak odrzucona przez klub z Neapolu, co spróbowali wykorzystać działacze PSG. Francuzi nie przebili jednak oferty drużyny z niebieskiej części Manchesteru i zaoferowali za defensora 40 milionów euro. "Azzurri" odrzucili również i propozycję paryżan.



- Myślę, że Koulibaly zostanie w Napoli. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, że jest z nami i mam nadzieję, że nie odejdzie - powiedział dyrektor sportowy klubu Cristiano Giuntoli, w rozmowie z włoskim "Sky Sports".



Koulibaly stał się jedną z ikon klubu, nie tylko przez swoje zaangażowanie na boisku. Defensor bardzo wsiąkł w Neapol i niejednokrotnie mówił o swoim przywiązaniu do stolicy Kampanii. Senegalczyk do tej pory wystąpił w 247 spotkaniach dla "Azzurrich", podczas których zdobył dziesięć bramek.



