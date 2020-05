Wiele klubów spogląda wzrokiem pełnym pożądania na Neapol, szukając wzmocnień. Włoskie media poświęciły mnóstwo miejsca możliwemu transferowi Arkadiusza Milika. Napoli może stracić jednak nie tylko polskiego snajpera, ale i filar defensywy, jakim jest Kalidou Koulibaly. Senegalskim obrońcą interesuje się sam Juergen Klopp, a Liverpool nawiązał już pierwszy kontakt z 28-latkiem.

W dobie pandemii koronawirusa wiele klubów szuka oszczędności, a Napoli nie stanowi tu wyjątku. Ba, można powiedzieć, że sytuacja klubu spod Wezuwiusza jest wyjątkowo nieciekawa.

W kilku ostatnich sezonach "Azzurri" przyzwyczaili swoich fanów do regularnej gry w Lidze Mistrzów. Teraz kwalifikacja do Champions League graniczy niemal z cudem.

Do miejsca premiowanego awansem do najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek Napoli traci dziewięć punktów. W rewanżowym starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów Włochów czeka natomiast starcie z FC Barcelona. O końcowe zwycięstwo, dające przepustkę do startu w następnej edycji, nie będzie łatwo, przez co klub Milika i Piotra Zielińskiego może stracić sporo pieniędzy.

Jednym ze sposobów na wzbogacenie klubowej kasy jest sprzedaż zawodników, a Stadio San Paolo może opuścić między innymi Koulibaly. Senegalczykiem interesuje się Liverpool, który - jak donosi tuttomercatoweb.com - kontaktował się już z jego otoczeniem.

Klopp ma upatrywać w 28-latku idealnego partnera dla Virgila van Dijka, z którym miałby stworzyć duet stoperów nie do przejścia.