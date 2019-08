Półwysep Apeniński to coraz bardziej popularny kierunek dla polskich piłkarzy. Kolejnym potwierdzeniem tej tezy jest transfer Kacpra Zielskiego, 17-letniego pomocnika, który przenosi się z drużyny NAKI Olsztyn do najstarszego klubu piłkarskiego klubu piłkarskiego we Włoszech - Genoa CFC.

Genoa testowała Zielskiego już wiosną, a wysłannicy włoskiego klubu obserwowali Polaka podczas występów w Centralnej Lidze Juniorów, gdzie rozgrywał swoje mecze w barwach swojej dotychczasowej drużyny NAKI Olsztyn. Teraz 17-latek będzie już mógł błyszczeć w meczach klubu z Seria A, choć na razie będzie oczywiście grał w drużynach młodzieżowych. Nastolatek trafił do Genui na zasadzie transferu definitywnego, a na przenosiny zapracował sobie dobrymi występami w sparingach między innymi z Juventusem, czy Torino.



Wydaje się, że ekipa "Rossoblu" to dla Zielskiego odpowiednie miejsce do zrobienia kolejnego kroku w jego piłkarskiej karierze. Genoa stara się systematycznie zasilać swoje drużyny młodzieżowe utalentowanymi nastolatkami z Włoch i zza granicy, poza tym to właśnie tam eksplodował talent Krzysztofa Piątka, a wcześniej bliski przenosin nad Morze Liguryjskie był także Robert Lewandowski. 17-latek będzie mógł być może liczyć także na drobne wsparcie ze strony Karola Linettego oraz Bartosza Bereszyńskiego, którzy grają dla innego klubu z tego miasta - Sampdorii.



Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Zielski nie będzie pierwszym wychowankiem szkółki NAKI Olsztyn, który wypłynie w szeroki świat futbolu. Wcześniej szlaki te przetarł bowiem choćby Adrian Mierzejewski, były zawodnik między innymi Trabzonsporu i 41-krotny reprezentant Polski. Zielski na razie ma na swoim koncie występy w kadrach młodzieżowych. O to, by wybiec kiedyś na murawę w seniorskiej drużynie narodowej, będzie się teraz starał na Półwyspie Apenińskim.



