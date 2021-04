Paulo Dybala, Weston McKennie i Arthur nie zagrają w sobotnich derbach Turynu. Zostali karnie wykluczeni z meczowej kadry Juventusu za udział w imprezie, która zorganizowana została wbrew obowiązującym we Włoszech obostrzeniom pandemicznym.

Do imprezy doszło w miniony czwartek. McKennie zaprosił do swojego domu 20 osób, w tym Dybalę i Arhura. Kiedy sąsiedzi zorientowali się, co się dzieje, wezwali policję.

Biesiada przeciągnęła się do późnego wieczora, podczas gdy od 22.00 obwiązuje w całym kraju godzina policyjna. Funkcjonariusze nie mogli się dostać do środka przez kilkadziesiąt minut. Po wejściu - i wylegitymowaniu osób przebywających w budynku - ukarali imprezowiczów mandatem w wysokości 400 euro.

Nazajutrz Dybala próbował się tłumaczyć, że przyszedł tylko na obiad, ale nie znalazł posłuchu w siedzibie klubu.

Juventus ukarze piłkarzy finansowo

- Podjąłem decyzję o wykluczeniu tych trzech piłkarzy z udziału w sobotnim meczu przeciwko Torino - poinformował na piątkowej konferencji prasowej trener Andrea Pirlo. - To nie jest właściwy moment na takie zachowanie. Przechodzimy bardzo trudny okres pandemii, a dodatkowo wszystko działo się dwa dni przed ligowym spotkaniem.

Klub ukarze imprezowiczów także finansowo. Pirlo tymczasem walczy o przetrwanie na posadzie pierwszego szkoleniowca. Jeśli zgubi punkty w dwóch najbliższych potyczkach (w środę zaległy mecz z Napoli), najprawdopodobniej zostanie zdymisjonowany.

"Juve" zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli i traci 10 punktów do liderującego Interu Mediolan.

