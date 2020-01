Latem 2020 roku królem transferowego polowania może się okazać Juventus Turyn. Jak donoszą włoskie media, po zakończeniu tego sezonu klub chce zatrudnić dwie gwiazdy światowego formatu. Pierwszą z nich ma być Josep Guardiola, drugą – Kylian Mbappe.

Taki news pojawia się ledwie dzień po sensacyjnych doniesieniach dotyczących planów Cristiano Ronaldo. Ujawnił je hiszpański "Don Balon", dowodząc że CR7 zamierza niebawem opuścić Turyn, by przenieść się do Bayernu Monachium. Motywem jego zamierzeń ma być rzekomo brak bliskich perspektyw na osiągnięcie sukcesu na arenie międzynarodowej z Juventusem.

Na zwycięstwo w Lidze Mistrzów turyński klub czeka od 14 lat. Kibice "Juve" liczyli, że po pozyskaniu Ronaldo, co nastąpiło latem 2018 roku, ich zespół znów okaże się w Europie bezkonkurencyjny. Tak się jednak nie stało. "Stara Dama" odpadła z prestiżowych rozgrywek po ćwierćfinałowym meczu z Ajaksem Amsterdam.

Teraz o mocarstwowych planach Juventusu donosi calciomercato.com. Mbappe, aktualnie gracz PSG, mógłby liczyć w Turynie na pięcioletni kontrakt, a kosztować ma 180 mln euro. Zarobki? Niebagatelne - około 20 mln euro za sezon. Ale i tak oznaczałoby to oszczędność rzędu 4 mln euro rocznie w porównaniu z wynagrodzeniem CR7.

Guardiola przymierzany był do "Juve" już w ubiegłym roku. Gościł nawet we Włoszech na rozmowach. Do porozumienia wówczas nie doszło, ale mosty nie zostały spalone. Hiszpan prowadzi obecnie Manchester City, z którym wiąże go jeszcze półtoraroczna umowa.

