W ostatnim meczu 12. kolejki Serie A Juventus zmierzy się z AC Milan. Kiedyś spotkanie elektryzowałoby wszystkich fanów calcio, dziś jest tylko wyblakłym klasykiem.

Zdecydowanym faworytem dzisiejszego meczu jest Juventus. Podopieczni Maurizio Sarriego od remisu z Lecce, wygrali trzy kolejne spotkania z rzędu, a co więcej AC Milan przegrał osiem ostatnich meczów na Allianz Stadium. "Rossoneri" pomimo zmiany trenera nadal nie mogą wrzucić na wyższy bieg i zdecydowanie dołują.



Jednym z aspektów, który często poruszają włoscy dziennikarze to rola Piątka na boisku. Stefano Pioli zapytany o polskiego napastnika powiedział, że sposobem na jak najlepsze wykorzystanie Krzysztofa Piątka jest częstsze granie w obszarze pola karnego rywali. Teoretycznie brzmi łatwo, ale jak wcielić ten plan w życiu grając z takim rywalem jak Juve.



Początek meczu nie był zbyt udany w wykonaniu obu ekip. W grze piłkarzy zdecydowanie brakowało polotu i konkretów. Pierwszą nieco groźniejszą sutację stworzyli sobie gospodarze. Cristiano Ronaldo zagrał piłkę do Gonzalo Higuaina, a Argentyńczyk zdołał oddać strzał. Dobrą interwencją popisał się jednak Gianluigi Donnarumma. Chwilę potem zrobiło się gorąco pod bramką "Starej Damy". Suso dobrze wrzucił futbolówkę w pole karne, do której zdołał doskoczyć Krzysztof Piątek. Strzał Polaka nie był zbyt celny i piłka poszybowała daleko obok bramki Wojciecha Szczęsnego.



"Rossoneri" dobrze kontrowali i kilka minut później udało im się dojść do kolejnej dobrej sytuacji. Ismael Bennacer zagrał precyzyjną piłkę z głębi boiska, Andrea Conti odegrał z pierwszej piłki i groźny strzał głową oddał Lucas Paqueta. Futbolówka zmierzała wprost do bramki, jednak kapitalną interwencją popisał się Szczęsny. Niewykorzystana okazja mogła się bardzo szybko zemścić. Federico Bernardeschi popędził prawą stroną boiska, złamał akcję do środka i huknął z dystansu, lecz minimalnie chybił.

Tuż przed końcem pierwszej połowy świetnie boczną flanką urwał się Piątek. Polski napastnik zdołał oddać strzał, który pewnie obronił Szczęsny. AC Mialn powinien zdobyć przynajmniej jedną bramkę w pierwszych 45. minutach gry.



Druga część spotkania zaczęła się od ataków "Starej Damy", ale piłkarze Sarriego finalizowali akcje strzałami z dystansu. Groźne uderzenia oddali ponownie Bernardeschi oraz Blaise Matuidi, lecz trafiali jedynie w boczną siatkę.



