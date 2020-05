Media w Hiszpanii wieszczą, że szykuje się wielka wymiana na linii Serie A – Ligue 1. Główne role odegrać mają Juventus Turyn i PSG. A dokładniej – Neymar i Paulo Dybala.

Najbliższa przyszłość Neymara wydawała się w ostatnich miesiącach klarowna. Brazylijczyk miał pożegnać się z PSG i wrócić z entuzjazmem do Barcelony, w której spędził złote lata 2013-17. Niewiadomą pozostawało tylko okienko transferowe, w którym to nastąpi.

Tymczasem "Mundo Deportivo" donosi, że w tej historii pojawił nowy, potężny gracz. Jest nim Juventus Turyn. Neymar znalazł się właśnie na szczycie listy życzeń lidera Serie A.

Ekipa ze stolicy Piemontu ma już nawet plan, jak skutecznie przekonać paryżan, że brazylijski zawodnik powinien trafić do Włoch. Oprócz podlegającej negocjacjom kwoty odstępnego "Stara Dama" oferuje w zamian również reprezentanta Argentyny, Paulo Dybalę. Jego rynkowa wartość szacowana jest obecnie na 70 mln euro.

Dla PSG mogłoby to oznaczać zdecydowanie korzystniejsze warunki transakcji niż w opcji powrotu Neymara do Barcelony. Co zyskuje Juventus? Stawka jest podwójna. Po pierwsze - do zespołu dołączyłby gracz klasy światowej. Po drugie - taki transfer mógłby skłonić Cristiano Ronaldo do pozostanie w Turynie. Nie jest bowiem tajemnicą, że Portugalczyk marzy o kolejnym triumfie w Champions League.

Obecny kontrakt Neymara z mistrzem Francji wygasa w połowie 2022 roku. Do tej pory w 80 meczach dla PSG zdobył 69 bramek i zaliczył 39 asyst.

Sezon 2019/20 we Francji został przedwcześnie zakończony. We Włoszech ligowe rozgrywki mają być wznowione 13 czerwca.

