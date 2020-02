Paul Pogba może być jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy podczas najbliższego okienka transferowego. Jak twierdzi turyński dziennik "Tuttosport", Francuzem poważnie zainteresowany jest Juventus.

Paul Pogba jest obecnie zawodnikiem Manchesteru United. Francuski pomocnik przeszedł do "Czerwonych Diabłów" za około 100 milionów euro. W tym sezonie zagrał w zaledwie 7. spotkaniach, a resztę opuścił z powodu kontuzji. Najwięksi krytycy jego transferu twierdzą, że piłkarz nie daje klubowi tyle, na ile wskazywałaby jego cena.



Nie powinno zatem dziwić, że coraz częściej pojawiają się doniesienia o możliwości transferu Pogby do innego klubu. Medialne spekulacje dodatkowo podgrzewa agent piłkarza - popularny Mino Raiola, który w ostatnim wywiadzie dla "Tuttosport" stwierdził, że latem wszystkie opcje będą na stole:



- Nigdy nie stracił uśmiechu, ale nie jest to zawodnik, który pojechał do Manchesteru United, po to by nie grać o Ligę Mistrzów i walkę o mistrzostwo Premier League - stwierdził agent cytowany przez "Goal".



Media łączą pomocnika z wieloma wielkimi klubami, w tym z Realem Madryt. O Francuzie w samych superlatywach wypowiadał się Zinedine Zidane. "Tuttosport" twierdzi jednak, że gdyby Pogba miał opuścił Manchester to przejdzie do Juventusu. Doniesień tych nie dementuje Raiola: - Pogba musi dać z siebie teraz wszystko i zobaczymy na końcu sezonu co będzie dalej. Rozmawiałem z Pavelem Nedvedem (działaczem "Juve") o Pogbie i innych graczach odpowiednich dla tak wielkiego klubu.



- W tym momencie na rynku transferowym nie ma rzeczy niemożliwych, co pokazały Juventus, Real Madryt czy PSG. Robienie takich rzeczy jest częścią tego biznesu - zakończył rozmowę agent Francuza.



Pogba grał w przeszłości w młodzieżowych drużynach Manchesteru United, przeszedł potem do Juventusu i ponownie wrócił do Anglii. Dla "Starej Damy" zagrał w 178 spotkaniach, podczas których zdobył 34 bramki i zaliczył 40 asyst.



