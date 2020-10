Zawiła sytuacja Arkadiusza Milika nie przestała nurtować włoskich mediów. Według ich doniesień polski napastnik ma być nadal na celowniku Juventusu, który chciałby go pozyskać za darmo.

Według dziennikarzy "Tuttosport" przyszłość Arkadiusza Milika ma dwa potencjalne scenariusze. W pierwszym reprezentant Polski opuści Napoli już zimą i jest to opcja, która rzecz jasna najbardziej odpowiada działaczom klubu spod Wezuwiusza. Będzie to ostatnia szansa, aby sprzedać napastnika i nie puścić go za darmo.



W zakończonym niedawno okienku transferowym Milik ostatecznie nie opuścił klubu i przez to ok. 30 milionów euro nie wpłynęło do kasy "Azzurrich". Z każdym kolejnym dniem wartość zawodnika spada, bowiem już w czerwcu 2021 roku wygasa jego kontrakt, a dodatkowo jest on skłócony z Napoli.



Gdyby dyrektor sportowy "Azzurrich" Cristiano Giuntoli nie znalazł dla piłkarza nowej drużyny, albo Milik konsekwentnie - jak to miało miejsce podczas coraz wyższych ofert ze strony Fiorentiny - odrzucał wszystkie możliwości to wiele wskazuje na to, że fakt ten spróbuje wykorzystać Juventus. "Stara Dama" pozyskałaby wówczas piłkarza za darmo w przyszłym roku, pomijając w operacji Napoli.



Podobnie o przyszłości Milika piszą dziennikarze neapolitańskiego "Il Mattino". Dodają oni jednak, że na horyzoncie nadal znajduje się Everton. Drużyna z Merseyside interesuje się piłkarzem już od jakiegoś czasu, a zwolennikiem jego transferu jest obecny szkoleniowiec drużyny - a zarazem były trener Napoli - Carlo Ancelotti.



Póki co Milik nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A i najbliższe pół roku będzie trenował indywidualnie. Polski napastnik wystąpił w ostatnim towarzyskim spotkaniu reprezentacji przeciwko Finlandii i zdobył bramkę. Finalnie mecz zakończył się zwycięstwem Orłów 5-1.



