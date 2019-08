Niesamowita dramaturgia w starciu mistrza z wicemistrzem Włoch! Najlepszy zespół minionych rozgrywek prowadził już 3-0, ale Napoli odrobiło straty w ciągu 15 minut. Juventus jednak wygrał po "samobóju" Kalidou Koulibaly'ego w doliczonym czasie gry. Grali reprezentanci Polski - Wojciech Szczęsny i Piotr Zieliński.

Turyńczycy narzucili swoje warunki i w pierwszej połowie prezentowali się o niebo lepiej od rywali. Szybko zdobyli dwa gole, a gdyby nie udane interwencje bramkarza i poprzeczka, Napoli już po pierwszej połowie byłoby na łopatkach.

Ofensywne dokonania gości w pierwszej połowie to jedynie "bomba" Allana z 14. minuty, po której kapitalnie interweniował Szczęsny.



Nie minęły trzy minuty, a Allan po raz kolejny mierzył na bramkę, lecz tym razem znokautował Leonarda Bonucciego, piłkę przejął Douglas Costa i rozpoczął kontrę, którą na gola zamienił wprowadzony przed momentem Danilo. Prawdziwe "wejście smoka"!

Trzy minuty w polu karnym Napoli Gonzalo Higuain przyjął piłkę tyłem do bramki, obrócił się z nią, gubiąc Kalidou Koulibaly'ego i strzelił nie do obrony. 2-0!

Kolejne dwie bramki powinien zdobyć Sami Khedira, ale najpierw jego strzał w sytuacji sam na sam obronił Alex Meret, a za drugim razem piłkarzy z Neapolu uratowała poprzeczka. Za pierwszym razem piłkę dogrywał mu Higuain, a za drugim Cristiano Ronaldo.

O grze Zielińskiego długo nie dało się powiedzieć wiele dobrego. Pokazał się dopiero w 51. minucie, gdy wpadł między dwóch rywali i strzelił, jednak za słabo, żeby sprawić problemy Szczęsnemu. Znacznie groźniej było po chwili po akcji Allana z Driesem Mertensem. Belg minimalnie spudłował.

Juventus odpowiedział potężnym strzałem CR7. Meret sparował piłkę na bok. Ronaldo trafił do siatki w 62. minucie po asyście Costy. Wydawało się, że jest po meczu, a tymczasem Napoli zadało dwa ciosy w ciągu dwóch minut!

Z wolnego dośrodkował Mário Rui, a z pięciu metrów główkował Kostas Manolas i Szczęsny był bez szans. Po chwili lewym skrzydłem szarżował Zieliński, idealnie dograł przed bramkę do Hirvinga Lozano, Meksykanin dostawił stopę i Napoli przegrywało już tylko 2-3.



Gości błyskawicznie mógł skarcić Costa, ale piłka po jego potężnym strzale trafiła w poprzeczkę. Napoli jednak nie rezygnowało i gdyby nie Szczęsny, byłby remis po strzale Fabiána Ruiza.

To co jeszcze niedawno wydawało się nierealne, stało się faktem w 81. minucie. Jose Callejon perfekcyjnie dośrodkował z wolnego, a Giovanni Di Lorenzo z bliska trącił piłkę do bramki i wyrównał!

To jednak nie koniec emocji. Serca fanów Napoli stanęły, gdy w drugiej minucie doliczonego czasu gry nieatakowany przez nikogo Koulibaly pechowo wybijał piłkę po wrzutce Miralema Pjanicia i trafił do swojej bramki.

2. kolejka Włochy - Serie A

2019-08-31 20:45 | Stadion: Allianz Stadium | Arbiter: D. Orsato Juventus Turyn SSC Napoli 4 3 DO PRZERWY 2-0 Danilo 16' G. Higuain 19' C. Ronaldo 62' K. Koulibaly 90' (samob.) K. Manolas 66' H. Lozano 68' G. Di Lorenzo 81'

4 3 Juventus Turyn SSC Napoli Szczęsny Sandro Bonucci de Ligt De Sciglio Costa Khedira Matuidi Pjanić Higuain Ronaldo Meret Di Lorenzo Ghoulam Koulibaly Manolas Allan Ruiz Zieliński Mertens Callejón Insigne SKŁADY Juventus Turyn SSC Napoli Wojciech Szczęsny Alex Meret 80′ 80′ . Alex Sandro 81′ 81′ 44′ 44′ Giovanni Di Lorenzo Leonardo Bonucci 40′ 40′ 46′ 46′ Faouzi Ghoulam Matthijs de Ligt 90′ (samob.) 90′ (samob.) Kalidou Koulibaly 15′ 15′ Mattia De Sciglio 66′ 66′ Kostas Manolas 83′ 83′ . Douglas Costa 74′ 74′ Marques Loureiro Allan 60′ 60′ Sami Khedira Fabián Ruiz Pena 52′ 52′ Blaise Matuidi Piotr Zieliński Miralem Pjanić Dries Mertens 19′ 19′ 76′ 76′ Gonzalo Higuain Jose Callejon 62′ 62′ Cristiano Ronaldo 46′ 46′ Lorenzo Insigne REZERWOWI Gianluigi Buffon Orestis Karnezis Carlo Pinsoglio David Ospina 15′ 15′ 16′ 16′ Danilo Elseid Hysaj Merih Demiral Sebastiano Luperto Daniele Rugani Nikola Maksimović Rodrigo Bentancur Kévin Malcuit 60′ 60′ Emre Can 46′ 46′ Silva Duarte Mario Rui Juan Cuadrado 74′ 74′ 90′ 90′ Eljif Elmas Adrien Rabiot Gianluca Gaetano Federico Bernardeschi 46′ 46′ 68′ 68′ Hirving Lozano 76′ 76′ Paulo Dybala Simone Verdi Mario Mandżukić Amin Younes