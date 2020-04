Przygoda Paula Pogby z Manchesterem United zdaje się zmierzać do końca. Coraz więcej dziennikarzy donosi, że Francuz nie widzi swojej przyszłości na Old Trafford. Pomocnik miałby przenieść się do Serie A.

Jak twierdzi dobrze poinformowany włoski dziennikarz Nicolo Schira, na prowadzenie w wyścigu o Francuza wysunął się Juventus Turyn. Paul Pogba to były piłkarz klubu z Piemontu. Do Manchesteru United przeszedł w sierpniu 2016 roku za niemal 100 milionów euro.

Pomocnik "Czerwonych Diabłów" jest zdecydowany, aby zmienić środowisko, ale również nie chce zrobić tego za wszelką cenę. Jego obecna umowa obowiązuje do 2021 roku, a kara za jej zerwanie to aż 60 milionów euro.

Agent piłkarza - popularny Mino Raiola - już dwa miesiące temu twierdził, że rozmawiał z Juventusem. Pogba w tym sezonie zagrał w ośmiu spotkaniach, podczas których zaliczył dwie asysty.

Wielu kibiców Manchesteru United twierdzi, że Francuz nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Zwłaszcza mając na uwadze cenę, jaka została za niego zapłacona. Pogba rozpoczął granie na poważnie w Juventusie i niewykluczone, że w Turynie łatwiej byłoby mu wrócić do optymalnej dyspozycji.

