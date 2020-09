Juventus nie chce już dłużej czekać i coraz mocniej naciska na transfer Edina Dżeko. Przejście Bośniaka do "Starej Damy" zostało opóźnione przez spór Napoli z Arkadiuszem Milikiem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Hellas Werona - AS Roma 0-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports Serie A Serie A. Trudne negocjacje Milika z Napoli

Transfer Arkadiusza Milika do Romy ponownie wyhamował. Już wczoraj włoskie media poinformowały, że reprezentant Polski nie może się porozumieć z Napoli w kilku kwestiach prawnych.



Dziennikarze "La Gazzetty dello Sport" twierdzą, że przeciągające się negocjacje pomiędzy ekipą "Azzurrich" a Milikiem zaczęły irytować włodarzy Juventusu. Polski napastnik miał bowiem trafić do AS Roma, co umożliwiłoby finalizację transferu Edina Dżeko do Turynu.



Bośniacki napastnik nie zagrał we wczorajszym spotkaniu Romy z Hellasem Werona i zapewne oczekuje już na przenosiny do Juventusu. Dyrektor sportowy klubu z Turynu próbuje zachęcić rzymian do przyśpieszenia transferu i podwyższył ofertę do 17 milionów euro.



"La Gazzeta" dodaje, że pomimo problemów działacze Juventusu pozostają optymistami i liczą na powodzenie operacji przenosin Milika do Romy i Dżeko do Juventusu.

Reklama

Zobacz więcej doniesień o Serie A



PA