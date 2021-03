W jednym z najciekawszych spotkań 26. kolejki Serie A Juventus mierzy się z Lazio. W składzie "Starej Damy" od pierwszej minuty występuje Wojciech Szczęsny. Czy polski bramkarz zdoła zatrzymać Ciro Immobile? Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg meczu razem z Interią!

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Juventus Turyn – Spezia Calcio 3-0. Skrót meczu (ELVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

(Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5, aby być na bieżąco!)



Starcie Juventusu z Lazio zapowiadało się emocjonująco, choć obie ekipy nie mogą być zadowolone ze swojej postawy w ostatnim czasie. Ekipa z Turynu nie dotrzymuje póki co tempa Interowi, a "Biancocelesti" potrzebują punktów, aby znaleźć się w strefie zapewniającej grę w Champions League.

Reklama

Od samego początku do ataku ruszyli gracze ekipy gości. W 7. minucie Joaquin Correa wpadł w pole karne i oddał strzał, lecz został on zablokowany przez defensywę Juventusu. Kilka chwil później groźnie z rzutu wolnego uderzył Sergej Milinković-Savić, jednak i tym razem piłka nie znalazła drogi do bramki.

Lazio zyskało optyczną przewagę i w końcu dopięło swego. Correa przejął piłkę po złym zagraniu Dejana Kulusevskiego i ruszył w kierunku bramki. Atakujący pewnie poradził sobie z Merihem Demiralem i płaskim uderzeniem wpakował piłkę do siatki.



Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź

Wojciech Szczęsny popisał się bardzo dobrą interwencją w kolejnej groźnej akcji Lazio. Milinković-Savić popędził w stronę bramki i oddał strzał zza pola karnego. Pędzącą piłkę pewnie zatrzymał polski golkiper.



Juventus nie dał się jednak całkowicie zepchnąć do defensywy i stopniowo zyskiwał coraz więcej miejsca do gry. W 31. minucie Adrien Rabiot zdecydował się na uderzenie z dystansu, a pędząca piłka poszybowała ponad poprzeczką.



Francuz nie pomylił się natomiast w swojej kolejnej sytuacji. Rabiot otrzymał dobre podanie z głębi boiska od Alvara Moraty i popędził w stronę bramki Pepe Reiny. Pomocnik Juventusu huknął pod poprzeczkę, nie dając Hiszpanowi szans na interwencję.



Juventus - Lazio 1-1, trwa I połowa

26. kolejka Włochy - Serie A

2021-03-06 20:45 | Stadion: Allianz Stadium | Arbiter: Davide Massa Juventus Turyn Lazio Rzym 1 1 DO PRZERWY - A. Rabiot 39' J. Correa 14'

1 1 Juventus Turyn Lazio Rzym Szczęsny Cuadrado Demiral Sandro Bernardeschi Danilo Kulusevski Chiesa Rabiot Ramsey Morata Reina Marušić Acerbi Hoedt Lulić Milinković-Savić Fares Alberto Leiva Correa Immobile SKŁADY Juventus Turyn Lazio Rzym Wojciech Szczęsny Jose Manuel Reina Juan Cuadrado Adam Marušić Merih Demiral Francesco Acerbi . Alex Sandro Wesley Hoedt Federico Bernardeschi Senad Lulić Danilo Sergej Milinković-Savić Dejan Kulusevski Mohamed Salim Fares Federico Chiesa Romero Alconchel Luis Romero 39′ 39′ Adrien Rabiot Lucas Pezzini Leiva Aaron Ramsey 14′ 14′ Carlos Joaquín Correa Alvaro Morata Ciro Immobile REZERWOWI Gianluigi Buffon Gabriel Roberto Pereira Carlo Pinsoglio Thomas Strakosha Leonardo Bonucci Patricio Gabarron Alessandro Di Pardo Mateo Musacchio Radu Drăgușin Jean-Daniel Akpa Weston McKennie Danilo Cataldi Daouda Peeters Gonzalo Escalante Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo Andreas Hoelgebaum Pereira Marley Aké Marco Parolo Nicolò Fagioli Felipe Caicedo Cristiano Ronaldo Vedat Muriqi Davide De Marino F. Shehu

STATYSTYKI Juventus Turyn Lazio Rzym 1 1 Posiadanie piłki 61,2% 38,8% Strzały 4 6 Strzały na bramkę 2 4 Faule 6 4