Mario Mandżukić w kwietniu przedłużył kontrakt z Juventusem, ale możliwe, że opuści klub już tego lata. Jeśli trenerem zespołu z Turynu zostanie Maurizio Sarri, miejsce Chorwata w ataku ma zająć Gonzalo Higuain.

Kontrakt 33-letniego napastnika jest ważny jeszcze przez dwa sezony, ale Mandżukić może być jednym z tych, którzy ucierpią na zmianie trenera Juventusu. Turyńczycy wciąż nie ogłosili, kto zostanie następcą Massimiliano Allegriego, ale głównym faworytem do tej funkcji pozostaje Sarri.

Obecny szkoleniowiec Chelsea wysoko ceni umiejętności Higuaina. Zimą za dziewięć milionów euro sprowadził Argentyńczyka na półroczne wypożyczenie do londyńskiego klubu. Według włoskich mediów, objęcie przez Włocha posady w Turynie będzie oznaczało powrót Higuaina do łask. 31-letni napastnik jesienią przebywał na wypożyczeniu z Juventusu do Milanu, gdzie strzelił sześć goli w 15 spotkaniach Serie A. Z Sarrim zna się jeszcze z czasów gry w Napoli, skąd Juventus wykupił go za 90 milionów euro.



Po powrocie Argentyńczyka w Turynie prawdopodobnie nie będzie miejsca dla Mandżukicia. Wicemistrz świata sprzed roku w ostatnim sezonie zdobył dziewięć bramek w lidze włoskiej, jest wyceniany na 25 milionów euro. Kilka tygodni temu niemieckie media informowały, że sprowadzenie Chorwata rozważa Borussia Dortmund.





