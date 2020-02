W pierwszym niedzielnym spotkaniu Serie A, Juventus zmierzy się z Fiorentiną. Będzie to starcie polskich bramkarzy. W barwach gospodarzy wystąpi Wojciech Szczęsny, natomiast jako golkiper "Violi" zagra Bartłomiej Drągowski. Czy któremuś z nich uda się zachować czyste konto? Śledź relację razem z Interią!

Spotkania pomiędzy Juventusem a Fiorentiną zawsze budzą sporo emocji. Kibice obu ekip nie darzą siebie zbyt dużą sympatią, a wszystko za sprawą pamiętnego sezonu 1981-1982. "Viola" rywalizowała wówczas o tytuł mistrzowski z "Starą Damą". Gracze z Florencji mierzyli się z zagrożonym spadkiem Cagliari, które potrzebowało jednego punktu do utrzymania, natomiast "Juve" podejmowało będące w środku tabeli Catanzaro.



W spotkaniu Fiorentiny sędzia nie uznał gola "Violi", podczas gdy Juventus wygrał po trafieniu z rzutu karnego. Po meczu zawodnik klubu z Toskanii Giancarlo Antognoni stwierdził, że "Juve" ukradło mistrzostwo, a fani "Violi" często powtarzają, że lepiej być drugim niż zostać złodziejem. Od czasów tych wydarzeń spotkania pomiędzy drużynami mają dodatkowy podtekst.



Obecnie Juventus był rzecz jasna w nieco lepszej sytuacji niż Fiorentina. Podopieczni Maurizio Sarriego przegrali wprawdzie ostatnie spotkanie z Napoli, jednak wcześniej udało im się wygrać 5. meczów z rzędu. W znakomitej strzeleckiej dyspozycji znajdował się Cristiano Ronaldo. Portugalczyk trafił w każdym z ostatnich ośmiu ligowych spotkań i przed bramkarzem "Violi" - Bartłomiejem Drągowskim stało bardzo ciężkie zadanie.



Fiorentina złapała wiatr w żagle po zmianie trenera i była bardzo aktywna na rynku transferowym. "Viola" wygrała również spotkania z SPAL i Napoli, a w ostatniej kolejce zremisowała z Genoą. Jak na dyspozycję drużyny z Toskanii, były to bardzo ważne zwycięstwa i również promyk nadziei, po bardzo bezbarwnym okresie, w którym klub prowadził Vincenzo Montella.



Jak to zazwyczaj bywa w przypadków niedzielnych spotkań Serie A o godzinie 12.30, gra od samego początku była toczona w bardzo przyzwoitym tempie. Już w 5. minucie Gonzalo Higuain otrzymał dobre podanie z głębi boiska i prawie znalazł się w sytuacji sam na sam z Drągowskim. Prawie, ponieważ Argentyńczyka zatrzymał defensor "Violi" - Igor.



Fiorentina wyglądała na bardzo zmobilizowaną i udało się jej odpowiedzieć już po chwili. Czujność Wojciecha Szczęsnego strzałem z dystansu sprawdził Erick Pulgar. Tym razem górą był reprezentant Polski. Kibice nie mogli narzekać na nudę. Akcja szybko przeniosła się na drugą stronę boiska. Juan Cuadrado popędził boczną strefą i zagrał w pole karne. Na piłkę nabiegał Miralem Pjanić i padł na murawę po starciu z obroną. O karnym nie mogło być jednak mowy.





Juventus - Fiorentina 0-0, trwa I połowa

22. kolejka Włochy - Serie A

2020-02-02 12:30 | Stadion: Allianz Stadium | Arbiter: F. Pasqua Juventus Turyn ACF Fiorentina 0 0

0 0 Juventus Turyn Fiorentina Szczęsny Sandro Bonucci de Ligt Costa Bentancur Cuadrado Pjanić Rabiot Higuain Ronaldo Drągowski Ceccherini Henrique Igor Lirola Pezzella Ghezzal Benassi Pulgar Farfán Cutrone Chiesa SKŁADY Juventus Turyn Fiorentina Wojciech Szczęsny Bartłomiej Drągowski . Alex Sandro Federico Ceccherini Leonardo Bonucci Dalbert Henrique Chagas Estevão Matthijs de Ligt Igor Julio dos Santos de Paulo . Douglas Costa Pol Mikel Lirola Kosok Rodrigo Bentancur Germán Alejandro Pezzella Juan Cuadrado Rachid Ghezzal Miralem Pjanić Marco Benassi Adrien Rabiot Erick Antonio Pulgar Farfán Gonzalo Higuain Patrick Cutrone Cristiano Ronaldo Federico Chiesa REZERWOWI Gianluigi Buffon Federico Brancolini Carlo Pinsoglio Pietro Terracciano Luca Coccolo Aleksa Terzić Mattia De Sciglio Lorenzo Venuti Daniele Rugani Kevin Andrés Agudelo Ardila Blaise Matuidi Milan Badelj Aaron Ramsey Riccardo Sottil Federico Bernardeschi Dušan Vlahović Paulo Dybala C. Dalle Mura

STATYSTYKI Juventus Turyn Fiorentina 0 0 Posiadanie piłki 79% 21% Strzały 1 1 Strzały na bramkę 0 1 Rzuty rożne 2 0 Faule 1 2