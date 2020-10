Jak donosi "Tuttosport", Juventus jest zdeterminowany, by pozyskać gwiazdę PSG - Kyliana Mbappe. Działacze "Starej Damy" są w stanie pobić rekord transferowy, a nawet włączyć do transakcji Cristiana Ronalda, byle tylko 21-letni Francuz przeprowadził się do Turynu.

W minioną niedzielę po meczu Ligi Narodów, w którym Portugalia bezbramkowo zremisowała z Francją, Ronaldo i Mbappe wdali się w krótką, przyjacielską rozmowę na murawie Stade de France.

Już niebawem obaj mogą stać się bohaterami głośnej sagi transferowej i... zamienić się klubami!

Juventus zagiął parol na gwiazdora PSG i według ustaleń włoskiej prasy jest gotów zapłacić za Mbappe aż 360 mln euro, ustanawiając w ten sposób nowy rekord transferowy. Na ten moment najdroższym piłkarzem w dziejach futbolu jest Neymar, który trafił z FC Barcelona do PSG za 222 mln euro.

"Stara Dama" jest jednak gotowa włączyć do transakcji słynnego CR7. W ten sposób może znacząco obniżyć cenę, a przy tym zwolnić potrzebny budżet płacowy, bowiem wypłata pokaźnych pensji dla obu gwiazdorów przekracza możliwości finansowe "Juve".

Nie jest jednak tajemnicą, że do walki o Mbappe zamierza włączyć się Real Madryt, który chciał pozyskać piłkarza już wtedy, gdy ten przenosił się z AS Monaco do PSG. W Paryżu szykuje się więc gorące lato.



