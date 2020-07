W ostatnim sobotnim spotkaniu 32. kolejki Serie A Juventus mierzy się z Atalantą. Na boisku od pierwszej minuty gra Wojciech Szczęsny. Czy polski bramkarz pomoże swojej drużynie odnieść zwycięstwo? Dołącz do relacji i śledź przebieg meczu razem z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Genoa - Napoli 1-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

(Relacja nie odświeża się automatycznie. Kliknij F5, aby być na bieżąco!)



Juventus bardzo dobrze radził sobie po wznowieniu rozgrywek Serie A. Podopieczni Maurizio Sarriego polegli dopiero w ostatnim spotkaniu z Milanem 2-4.



Jeżeli "Stara Dama" chcę zbliżyć się do mistrzostwa to musi wygrać w starciu z - obecnie prawdopodobnie najgroźniejszym rywalem w lidze - Atalantą Bergamo. Piłkarze wicelidera Lazio znajdują się bowiem w fatalnej dyspozycji i przegrali dziś z Sassuolo.



Na boisku od pierwszej minuty gra Wojciech Szczęsny.



Spotkanie od samego początku było rozgrywane w szybkim tempie. Żadna z drużyn nie stworzyła wyraźnej przewagi optycznej i często brakowało również ostatniego podania.



Na pierwszą bramkę w meczu musieliśmy poczekać do 16. minuty. Po składnej akcji Atalanty Papu Gomez sprytnie obrócił się i zagrał do Duvana Zapaty. Napastnik ekipy z Bergamo przyjął futbolówkę i pewnym strzałem dopełnił formalności.

Reklama

Kilka minut później Timothy Castagne dobrze przejął piłkę i ruszył w stronę bramki Szczęsnego. Zawodnik Atalanty w kluczowym momencie stracił panowanie nad futbolówką, która opuściła plac gry.



"Stara Dama" była bliska odpowiedzi w 33. minucie, gdy Rodrigo Bentancur dorzucił piłkę w pole karne. Tam najlepiej odnalazł się Paulo Dybala i huknął bez zastanowienia. Futbolówka otarła się o Jose Palominiego i minimalnie chybiła celu.

Juventus - Atalanta Bergamo 0-1, trwa II połowa

Serie A - wyniki, tabela, strzelcy



32. kolejka Włochy - Serie A

2020-07-11 21:45 | Stadion: Allianz Stadium | Arbiter: P. Giacomelli Juventus Turyn Atalanta Bergamo 0 1 DO PRZERWY 0-1 D. Zapata 16'

0 1 Juventus Turyn Atalanta Bergamo Szczęsny Bonucci Danilo de Ligt Bentancur Cuadrado Matuidi Rabiot Bernardeschi Dybala Ronaldo Gollini Castagne Djimsiti Hateboer Palomino Tolói Iličić Gomez de Roon Freuler Zapata Banguera SKŁADY Juventus Turyn Atalanta Bergamo Wojciech Szczęsny Pierluigi Gollini Leonardo Bonucci Timothy Castagne Danilo Berat Djimsiti Matthijs de Ligt Hans Hateboer Rodrigo Bentancur José Luis Palomino 29′ 29′ Juan Cuadrado Rafael Tolói Blaise Matuidi Josip Ilicić Adrien Rabiot Alejandro Gomez 10′ 10′ Federico Bernardeschi Marten de Roon Paulo Dybala Remo Freuler Cristiano Ronaldo 16′ 16′ Duván Esteban Zapata Banguera REZERWOWI Gianluigi Buffon Francesco Rossi Carlo Pinsoglio Marco Sportiello . Alex Sandro Raoul Bellanova Giorgio Chiellini Mattia Caldara Wesley David de Oliveira Andrade Lennart Czyborra Daniele Rugani Boško Šutalo . Douglas Costa Ebrima Colley Simone Muratore Rusłan Malinowski Miralem Pjanić Mario Pašalić Aaron Ramsey Adrien Tameze Gonzalo Higuain Luis Fernando Muriel Fruto Marco Olivieri

STATYSTYKI Juventus Turyn Atalanta Bergamo 0 1 Posiadanie piłki 41% 59% Strzały 2 4 Strzały na bramkę 1 1 Rzuty rożne 1 2 Faule 7 4 Spalone 2 0