Mourinho niedługo przebywał na bezbrobociu. W kwietniu został zwolniony przez Tottenham Hotspur po 17 miesiącach pracy. 4 maja ogłoszono jednak, że od nowego sezonu poprowadzi AS Roma.

Z "Kogutami" Portugalczyk nie wywalczył żadnego trofeum, co poprzednio praktycznie mu się nie zdarzało w karierze. Czy to oznacza, że jego pensja pójdzie w dół? Nic z tych rzeczy. Przez trzy lata kontraktu z Romą Mourinho zarobi aż 39 milionów euro netto, podał Tancredi Palmeri, korespondent beIN Sports. Ponadto ma dostawać pieniądze z dwóch źródeł - Romy i Tottenhamu.



Jak to ma wyglądać w praktyce? W sezonach 2021/22 i 2022/23 otrzyma 16 mln euro - siedem mln euro z Romy i dziewięć milionów z Tottenhamu. W rozgrywkach 2023/24 dostanie siedem milionów euro już tylko z rzymskiego klubu.



Więcej od Portugalczyka spośród trenerów zarabia tylko Josep Guardiola, który inkasuje 23 mln euro rocznie w Manchesterze City.



Mourinho wraca do Serie A. W latach 2008-10 z sukcesami prowadził Inter Mediolan, z którym w drugim sezonie wywalczył potrójną koronę.



