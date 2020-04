Włoskie media twierdzą, że AC Milan obserwuje Arkadiusza Milika i widzi w nim zastępcę dla Zlatana Ibrahimovicia. Legenda klubu Jose Altafini nie podziela entuzjazmu mediów i twierdzi, że Polak nie jest dobrym wyborem dla "Rossonerich".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arkadiusz Milik świętuje. Dla swojej ukochanej napisał na instagramie specjalną dedykację. Wideo INTERIA.TV Serie A Serie A. Milan chce odmłodzić skład. Milik na celowniku?

Arkadiusz Milik nadal nie może osiągnąć porozumienia z Napoli, a w mediach pojawia się coraz więcej doniesień dotyczących możliwego transferu Polaka. Wśród klubów zainteresowanych jego usługami ma znajdować się AC Milan.



Legenda "Rossonerich" Jose Altafini nie jest jednak przekonany, czy jest to najlepszy wybór dla klubu z Mediolanu: - Milan potrzebuje charakteru, więc potrzebuje Ibrahimovicia, który wniósł do tej ekipy charyzmę - stwierdził mistrz świata z 1958 roku cytowany przez "Pianeta Milan".



- Milik nie jest zawodnikiem z topu, który może się jeszcze rozwinąć - dodał.



Altafini to jeden z najskuteczniejszych strzelców w historii Serie A. Podczas swojej kariery występował m.in. w Milanie, Juventusie oraz Napoli. Został królem strzelców ligi włoskiej w 1962 roku.



Obecny klub Milika - Napoli, wycenił swojego napastnika na 40 milionów euro. Polak rozegrał do tej pory 109 spotkań w barwach "Azzurrich" podczas których zdobył 46 bramek i zaliczył pięć asyst.



Zobacz więcej informacji o Serie A



PA



Zdjęcie Arkadiusz Milik / Paolo Rattini / Getty Images

Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL

Reklama