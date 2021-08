"Jakub Oskędra przenosi się do Włoch! Nowym klubem Kuby będzie występująca w Serie A UC Sampdoria, z którą podpisał 3 letni kontrakt. Gratulujemy i powodzenia!" - poinformowała Escola.

W Sampdorii Oskędra spotka się z innym Polakiem - Bartoszem Bereszyńskim. To zresztą klub, który lubi sięgać po zawodników znad Wisły, bowiem nie tak dawno do Sampdorii trafiali także Karol Linetty oraz Dawid Kownacki.



16-latek występuje najczęściej na pozycji skrzydłowego. Wcześniej był już na testach we włoskiej AS Roma.