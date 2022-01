Lautaro Martinez był najaktywniejszym zawodnikiem pierwszej połowy. Argentyńczyk mógł dać prowadzenie Internazionale w 17. minucie. Wtedy po wygranym pojedynku biegowym z obrońcami, umieścił piłkę w siatce, ale świętowanie popsuł... spóźniony o dobrych kilkanaście sekund gwizdek sędziego, obwieszczający spalonego.

Serie A. Inter - Lazio. Alessandro Bastoni z golem i asystą

Napastnik nie podłamał się i robił swoje, w 28. minucie znowu miał okazję, choć po zupełnie innej sytuacji. Tym razem wrzutką na 11. metrze namierzył go Denzel Dumfries, a Martinez sprawnie złożył się do woleja. Intuicyjnie wybronił jego uderzenie bramkarz Thomas Strakosha.

Dwie minuty później było już jednak 1-0 dla gospodarzy. Na listę strzelców wpisał się Alessandro Bastoni, który huknął nisko na lewy róg, korzystając także z zasłonięcia pola widzenia golkiperowi przez wielu zawodników ustawionych pod bramką po rzucie rożnym.

Serie A. Inter - Lazio. Sami Handanović i obrona nie zrozumieli się przy golu na 1-1

Chwilę później po błędnym wyjściu z bramki Interu bramkarza Samira Handanovicia na pustą bramkę futbolówkę skierował Ciro Immobile i było 1-1. To był jego 15. gol w sezonie - już szóste rozgrywki z rzędu Włoch popisuje się taką skutecznością. Taką serią w najlepszych ligach europejskich mogą się pochwalić oprócz niego tylko Mo Salah i Robert Lewandowski.