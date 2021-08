Inter Mediolan poinformował o transferze Edina Dżeko. Bośniacki napastnik przeniósł się do Mediolanu z ekipy ligowego rywala, czyli AS Roma. Podpisał z mediolańskim klubem umowę ważną do 30 czerwca 2023 roku.

Zatrudnienie 35-letniego Dżeko to reakcja na odejście Romelu Lukaku. Bośniak karierę zaczynał w Żeljeznicarze Sarajewo. W przeszłości strzelał też gole dla Manchesteru City czy Wolfsburga.

Dżeko zdążył już zdobyć pierwszą bramkę dla Interu - w wygranym 3-0 sparingu z Dynamem Kijów.

W sobotni wieczór Inter ogłosił jeszcze jeden transfer. Do zespołu dołącza również 25-letni boczny obrońca Denzel Dumfries. Ostatnio holenderski piłkarz bronił barw PSV Eindhoven.



JK



