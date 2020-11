Saga transferowa z Arkadiuszem Milikiem w roli głównej trwa w najlepsze. Jak donoszą media na Półwyspie Apenińskim, polski napastnik znajduje się w orbicie zainteresowań kilku klubów. Najbardziej o pozyskanie reprezentanta Polski ma natomiast zabiegać Inter, który szykuje kolejną już ofertę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. US Sassuolo Calcio - Inter Mediolan 0-3. skrót meczu (zdjęcia Eleven Sports). Wideo Eleven Sports

Inter Mediolan wydaje się być obecnie najpoważniejszym kandydatem do transferu Arkadiusza Milika. Polski napastnik nadal nie jest brany pod uwagę przez trenera Napoli Gennara Gattuso i jego odejście z klubu zdaje się być już tylko kwestią czasu. Klub z Lombardii interesuje się Polakiem od jakiegoś czasu i według "calciomercato.it" rozważa różne scenariusze pozyskania reprezentanta Polski.



Według najnowszych doniesień włoskich mediów na stole ma być oferta wymiany napastnika za Radję Nainggolana, który nie może odnaleźć się w ekipie "Nerazzurrich". Belg pokazał swoją wartość podczas wcześniej występów w Cagliari, gdzie w ubiegłym sezonie udało mu się zdobyć sześć bramek i zaliczyć tyle samo asyst w 26 spotkaniach Serie A.

Reklama

Wcześniej media na Półwyspie Apenińskim informowały, że włodarze ekipy z Mediolanu mają dać również Napoli możliwość zmiany warunków wypożyczenia Mattea Politano. Włoski skrzydłowy jest obecnie wypożyczony do klubu z obowiązkiem wykupu za około 20 milionów euro. Po poprawkach w zapisach umowy mógłby zostać wymieniony za Milika.



Trener Interu Antonio Conte ma naciskać na transfer polskiego napastnika, bowiem szuka solidnego zmiennika dla głównego atakującego zespołu - Romelu Lukaku.



Oprócz klubów z Serie A usługami reprezentanta Polski zainteresowani mają być również działacze Evertonu czy Tottenhamu.



Obecny kontakt Milika z Napoli obowiązuje do czerwca 2021 roku. Piłkarz jeszcze latem potwierdził, że nie zamierza go przedłużać.



Zobacz więcej doniesień o Serie A



PA