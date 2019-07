Nie Romelu Lukaku, a Edinson Cavani może zostać wyczekiwanym przez Antonio Conte nowym napastnikiem Interu Mediolan.

Kiedy ogłoszono, że włoski szkoleniowiec poprowadzi drużynę z Mediolanu, w mediach od razu pojawiły się plotki na temat dużych wzmocnień Interu. Jednym z nich miał być nowy napastnik.

Conte oczekuje, że klub sprowadzi następcę Mauro Icardiego. Co prawda Argentyńczyk wciąż pozostaje piłkarzem Interu, ale w najbliższych tygodniach ma opuścić klub - najmocniej jest nim zainteresowane Napoli.



Mediolańczycy celowali w sprowadzenie Lukaku z Manchesteru United, wyścig po Belga może jednak wygrać Juventus. W tej sytuacji Inter zamierza wprowadzić w życie plan B. Według calciomercato.com, jest nim Cavani.



Urugwajski napastnik rozpoczął ostatni rok kontraktu z PSG. W poprzednim sezonie strzelił 18 goli w Ligue 1, ale jego powrót do Włoch jest możliwy. Piłkarz, który w przeszłości grał w Palermo i Napoli, został wykupiony przez Francuzów za prawie 65 mln euro, ale Inter prawdopodobnie mógłby go zyskać za znacznie niższą kwotę.



Według włoskich źródeł, mediolańczycy proponują 32-letniemu Cavaniemu kontrakt na najbliższe trzy sezony. Na razie tego lata do drużyny prowadzonej przez Conte trafili m.in. Valentino Lazaro z Herty Berlin i Nicolo Barella z Cagliari.



Nowy sezon włoskiej Serie A startuje 24 sierpnia. Rywalem Interu w pierwszej kolejce będzie beniaminek - Lecce.



DG